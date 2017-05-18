إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام قمة الرياض

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده في الرياض الخميس عن إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام #القمة_الإسلامية_الأميركية.

وفيما يتعلق بمكافحة إرهاب داعش، قال #الجبير : "نحن الجيش الثاني بعد جيش الولايات المتحدة في #التحالف_الدولي لمكافحة الإرهاب. سعينا وراء الإهاربيين، ومن يمولونهم ومن ينفذون العمليات، ونفذنا عمليات ضدهم".

وأضاف: "هذه الجهود كلما اتسعت قاعدتها كان لها أثر وفائدة، والقمة ستسلط الضوء على هذه المسألة ولشد انتباه العالم كله على أهمية الحرب ضد الإرهاب. وستكون هنالك شراكة فاعلة بين العالم الإسلامي والغرب بشكل عام لمكافحة الإرهاب".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور كبير في مركز مكافحة #الإرهاب. وشدد على أهمية #قمة_الرياض الأميركية الإسلامية غير المسبوقة بحسب وصفه، والمحورية في فتح صفحة جديدة بين العالم الإسلامي والغرب.

وأضاف نريد إيصال رسالة للغرب والعالم بأن العالم الإسلامي ليس عدوا.

يذكر أن الرياض ستشهد يومي السبت والأحد 3 قمم أميركية سعودية وأميركية خليجية وإسلامية عربية.