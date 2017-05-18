التأخير في التسجيل والقبول!

• اليوم نهاية اختبارات الثانوية العامة بنين وبنات، الجامعات لم تعلن مواعيد القبول ولا حتى اي معلومات اولية عن ذلك. رسائل تصل عبر وسائل التواصل تحمل روابط لطرق التسجيل والبعض يرسل على كيفه وحسبما يرى ويؤكد ويوضح، بعد آخر يوم في الاختبارات ينطلق الطلاب والطالبات بالبحث عن التسجيل في كل الجامعات مع الحرص على الجامعة بمنطقته لكنه لا يرتاح الا بعد اعلان قبوله، رغم انهم انشغلوا قبل الاختبارات باختبارات القدرات والتحصيلي يبقى اختبار تحصيلي بداية رمضان، الدوامة مستمرة يعيشون على مفترق طرق، حيرة ينتظرون نهايتها والدخول في مرحلة دراسية جديدة تتطلب عملا مركزا من أجل مستقبل مطمئن.

• من الذي يمنع الجامعات من اعلان مواعيد التسجيل والقبول مبكرا حتى لا يدخل الطلاب والطالبات واولياء الامور في متاهات واستقبال رسائل متعددة وغير رسمية عن المواعيد مما يساهم في تشتيت اذهان من ينتظر. الاعلان ليس صعبا او ان تتفق الجامعات وتصدر بيانا توضيحيا يلغي المتاهة والتشتت، ويحدد مواعيد القبول والتسجيل، اما البقاء في تلك الدوامة فهي مشكلة صعبة ومؤثرة بشكل سلبي.

• ما يخفف تعب الترقب ان التقديم لم يعد كما كان سابقا ملفا واوراقا وذهابا وعودة وانتظارا قد يطول، التقنية الحديثة اختصرت كل ذلك. لكن ما يأملة الطلاب والطالبات واولياء الامور الاعلان عن التسجيل والقبول في وقت مناسب، الا يتم ذلك بعد أكثر من شهر من نهاية الاختبارات كما تفعل بعض الجامعات.

نقلاص عن "اليوم"