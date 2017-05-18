الجبير: ترمب اختار السعودية كأولى زياراته لمكانتها لديه

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، إن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب للسعودية ستعزز الشراكة بين #الرياض وواشنطن، معرباً عن تفاؤله بالعلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وأوضح أن اختيار السعودية كأولى الزيارات الخارجية للرئيس ترمب يرجع لمكانة المملكة لديه.

وأضاف الجبير "سنواصل التعاون مع #الولايات_المتحدة لردع إيران ووقف سياستها العدوانية.. ونحن نتفق على ضرورة التصدي لإرهاب وتدخلات #إيران". وتابع "إيران تتصرف بعدائية بعد الاتفاق النووي وإدارة ترمب تدرك ذلك".

‏وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه "لن يكون لدينا علاقات طبيعية مع إيران ما دامت تواصل أجندتها الطائفية".

وتابع "نحن ننظر إلى افعال إيران وليس إلى أقوالها والانتخابات الرئاسية شأن داخلي".

وقال إن الرئيس ترمب تحدث عن ضرورة احترام إيران للاتفاق النووي.

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وأكد خلال مؤتمر صحافي في الرياض أن #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية تؤسس لشراكة ضد الإرهاب بين العرب والغرب. موضحاً أن التعاون السعودي الأميركي مستمر منذ العام 1954. ونوه بأن العلاقات السعودية الأميركية تاريخية وتنمو رغم الاختلاف مع إدارة #أوباما.

وأرجع الجبير اختيار الرئيس الأميركي السعودية كأول زيارة خارجية لمكانة السعودية لدى ترمب.

وتوقع وزير الخارجية السعودي حضور 37 زعيما للقمة العربية الإسلامية الأميركية، مشيراً إلى حرص الزعماء العرب والمسلمين على حضور هذه القمة.

‏وأعلن الجبير أنه سيتم إطلاق مركز لمكافحة الإرهاب في ختام القمة.

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وأشار الجبير إلى أن زيارة ولي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان إلى #واشنطن كانت بناءة جدا.

‏وأضاف أن السعودية ملتزمة بحل للصراع العربي الإسرائيلي وفق حل الدولتين.

وأعلن الجبير أن السعودية أسست مركزا لحوار الأديان والحضارات، موضحا أن "نريد إيصال رسالة للغرب والعالم بأن العالم الإسلامي ليس عدوا".