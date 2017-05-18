تحذير السعوديات في النمسا من قانون حظر تغطية الوجه

نبهت #السفارة_السعودية في #النمسا مواطنيها بصدور إقرار البرلمان النمساوي لقانون الاندماج وحظر تغطية الوجه " #البرقع و #النقاب".

وينص القانون على أنه ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيواجه كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة غرامة مالية.

ونبهت السفارة السعودية، المواطنين بمراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور.

وبذلك انضمت النمسا إلى #سويسرا و #فرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية. إضافة إلى #بلجيكا وبعض المناطق الإسبانية.



وكانت #رابطة_العالم_الإسلامي قالت في تغريدات على "تويتر" الأسبوع الماضي إن على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً.