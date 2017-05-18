فيديو مؤثر.. لماذا بكى مبتعث سعودي سمع صوت والدته؟

فاجأت مجموعة من #الأمهات أبناءهن من #المبتعثين #السعوديين في حفل تخرجهم بحضورهم صوتياً، من خلال رسائل تم بثها في مقر الاحتفال في ولاية #كانساس الأميركية، ما أثر ببعض الخريجين ودفعهم للبكاء فرحاً بالمفاجأة، وبمشاركة أمهاتهم وآبائهم الاحتفاء بتخرجهم رغم بعد المسافات.

ولَم يتمالك الطالب محمد جريبي نفسه فور سماعه صوت أمه، الأمر الذي دفعه إلى #البكاء في القاعة التي غصت بزملائه المبتعثين في مدينة لورنس بولاية كانساس، فيما حبس يحيى هزازي، وسليم المالكي، دموعهما، رغم تغير ملامحهما.

وقال #الطلاب #الخريجون إن أصوات أمهاتهم وآبائهم كانت مفاجأة لهم، مشيرين إلى أنها أغلى من #الشهادة التي حصلوا عليها، ورسمت ملامح الفرح والفخر على إنجازهم.

وحملت رسائل والد كل من "سليم المالكي ووالدتي يحيي هزازي ومحمد جريبي"، المبتعثين من جامعة #جازان، والحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة عبارات تضمنت المباركة لأبنائهم بهذا الإنجاز والدعوات بالتوفيق، والحث على خدمة الملك والوطن.

بدورهم، وجه الطلاب المكرمون شكرهم لزملائهم على حفاوة تكريمهم.