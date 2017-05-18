قمة الرياض.. شراكة سعودية - أميركية منذ أكثر من 85 عاما

نشرت صفحة #قمة_الرياض على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، فيديو وثائقيا عن العلاقات السعودية الأميركية، لافتا إلى أنها توجه التحديات بالإصرار على النجاح.

وتضمن الفيديو شواهد تاريخية عن علاقات الدولتين في شراكة ممتدة منذ أكثر من 85 عاما، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1933. وشهد عام 1944 تأسيس أول مكتب دبلوماسي في واشنطن كمفوضية للمملكة.

وعام 1944 تعزز العلاقات الدبلوماسية عبر افتتاح السفارة الأميركية في #جدة ثم انتقلت إلى الرياض عام 1984م. وعام 1945 كان اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت. وفي ذات العام، شاركت #السعودية بمؤتمر سان فرانسيسكو وفيه أقر ميثاق الأمم المتحدة. أما عام 1951، فشهد أول اتفاقية عسكرية للدفاع المشترك بين الدولتين.

اقتصادياً، بدأت العلاقات منذ عام 1931 حيث تم منح حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية. وفي عام 1974، تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة. وعام 1993، تأسس مجلس الأعمال السعودي الأميركي.

هذا ووصل حجم التبادل التجاري إلى 139 مليار ريال خلال عام 2016.

وعسكرياً، كان هنالك العديد من الاتفاقيات بين الدولتين، حيث تأُسس عام 2011 مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بجهود سعودية. كما دعمت الولايات المتحدة #عاصفة_الحزم لوجستيا واستخباراتيا عام 2015. وفي ذات العام رحبت #الولايات_المتحدة في تشكيل #التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.و شاركت السعودية في الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش. وآخرها، كان التأييد السعودي للضربات الأميركية ضد النظام السوري عام 2017.