شاهد كيف رحب السعوديون بالرئيس ترمب

لا صوت يعلو على زيارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، للملكة العربية #السعودية. المغردون ونشطاء مواقع التواصل والأطفال وجميع الأجيال بالسعودية احتفوا بالزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس الأميركي، من خلال التدوينات ونشر الصور والفيديوهات المرحبة بالرئيس ترمب.

ورحب الأطفال بطرقهم البريئة بالرئيس ترمب، فمنهم من رفع #العلم_السعودي إلى جانب الأميركي مرحباً بترمب في بلده الثاني. فيما تمنى له آخرون قضاء وقت ممتع.

فيما احتفى مغردون بالزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس ترمب من خلال نشر صور استقبال الرئيس الأميركي لولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في #واشنطن أثناء الزيارة الأخيرة.