لقاء تاريخي.. القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع القادم لقاء تاريخيا هو الأول من نوعه، #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية.

ويشارك في القمة 55 زعيما وممثلا لدولة، يمثلون شعوبا يتجاوز عددها المليار ونصف المليار نسمة.

وتعد هذه القمة أكبر تجمع بعد الأمم المتحدة من حيث التنوع البشري على المستوى الدولي.

وفي تصريحات سابقة، أبدى #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز تطلعه أن تؤسس القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي تعقد يوم 21 مايو/أيار لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر ومستقبل الشعوب.