والد الطفلة "شوق" يكشف تفاصيل جديدة عن "خاطفة المول"

"من سابع المستحيلات بل من ألف المستحيلات أن نتنازل عن حقنا الخاص عن خاطفة ابنتنا"، بهذه الجملة حسم والد الطفلة #شوق_سليمان_ابراهيم التي خطفت نهاية الأسبوع الماضي في أحد "المولات" شرق #الرياض موضوع التنازل.

وقال #سليمان_إبراهيم لـ "العربية.نت": "سنحرص على أن تنال أشد العقوبات، وذلك حتى لا تتكرر المأساة مع طفلة أخرى. فمن فعلت هذا بشوق، لن تتوانى عن تكرار فعلتها بطفلة أخرى".

كما أكد أن "شوق" بصحة جيدة وكفت عن البكاء المستمر الذي لازمها لمدة يومين وكان ناتجاً عن خوفها، خاصة بعد أن كشفت الخاطفة عن وجهها وتحققت أنها ليست والدتها.

معلومات عن الخاطفة

وعن الخاطفة، قال والد "شوق": "المعلومات التي عرفناها عنها أنها تبلغ من العمر 23 عاماً، ومتغيبة عن أهلها منذ أربعة أشهر، ولديها رفيق وقاما باستئجار شقة بالعزيزية." وأضاف أنها "خطفت الطفلة حتى تتمكن من استئجار شقة لها ولصاحبها على أنهما أسرة ومعهما طفلة، كتمويه لهما".

إلى ذلك، أكد أن هناك تفاصيل جديدة في القضية إلا أنهم لم يبلغوا بها بعد.

وحول معاملة الخاطفة للطفلة خلال ساعات الخطف، قال والدها: "للأسف لم نستطع معرفة أي شيء، والسبب أن الطفلة مازالت صغيرة ولا تتحدث بشكلٍ مفهوم، ونحن لم نسأل عن الموضوع، إلا أنها لم تتعرض للضرب، وتبين سلامتها بعد خضوعها للفحص من قبل الطبيب الشرعي، وقامت الخاطفة أيضا بتغيير ملابسها".

"فرح وعيد"

وبيّن حالة أسرته خلال 18 ساعة قضوها في انتظار العثور على الطفلة، واصفا شعورهم بعد مرور خمسة أيام من استلامهم ابنتهم بمشاعر الفرح لا بل "بالعيد"، حيث لم يغلق باب البيت من حينها لتوافد المهنئين بسلامتها ورجوعها لأهلها سالمة.

وقال: "زادت محبة شوق عند الجميع بعد هذه الحادثة، خاصة أنها الطفلة الوحيدة للعائلة بين 4 أولاد"، وأضاف: "الله أعطانا أكثر مما نستحق بعودة ابنتنا".

وعن وضع والدة شوق قال: "بعد أن عرفت بموضوع الخطف اتصلت بأخيها وسألته هل صحيح أن طفلتها ووحيدتها انخطفت، فأوضح لها أن ذلك صحيح إلا أنها بخير وهي في قسم الشرطة ولن نستطيع تسلمها إلا مع دوام اليوم الثاني عند الساعة 7 صباحاً".

وأضاف أنه اضطر للكذب حتى لا تصاب بشيء ونحن بعيدين عنها، ومن فضل الله وفي أقل من 24 ساعة تم العثور عليها. وقامت بنفسها للذهاب لقسم الشرطة واستلام ابنتها مع زوجها وأخيها".

يذكر أن الطفلة التي خطفت من أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة #السعودية نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت الشرطة في أقل من 24 ساعة من العثور عليها وإعادتها إلى أهلها يوم السبت 13 مايو.