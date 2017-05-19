أكثر من 500 إعلامي يغطون قمة الرياض

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور #عواد_بن_صالح_العواد #استقبال أكثر من 500 #إعلامي من مختلف دول العالم #لتغطية القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها #الملك_سلمان في #الرياض، الأولى ستكون بين #السعودية و #الولايات_المتحدة، والثانية قمة #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأميركية، معتبرا أن هذا الحدث التاريخي يعّد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة.

ونوه بأن اختيار #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب للسعودية كأول محطة خارجية له منذ توليه منصبه نابع من إدراكه للمكانة الإسلامية للمملكة وأهميتها الدولية وقيمتها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، حيث تعد هذه الزيارة دليلاً على الاحترام الكبير للعلاقة الخاصة التي تجمع البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من ثمانية عقود.

وأوضح أن لقاء خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع منه أن يعمق التفاهم في الجوانب السياسية والتجارية والأمنية بين المملكة العربية #السعودية والولايات المتحدة الأميركية، كما يتوقع منه وضع الصيغة النهائية للاتفاقيات الثنائية التي ستقود النمو الاقتصادي والاستثمار وتسهم في إيجاد آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وأشار الوزير العواد إلى أن المملكة العربية السعودية بوصفها قبلة المسلمين التي انطلق منها الدين الإسلامي، دعت قادة أكثر من 50 دولة إسلامية لحضور هذه الاجتماعات في الرياض للتحرك يداً بيد مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن الإسلام بريء من الإرهاب بكافة أشكاله.