بالصور.. هذه هدية معلم لتلاميذه عند نجاحهم

في بادرة تهدف لتشجيع الطلاب، قام المعلم محمد عبدالوهاب، أحد منسوبي مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة #شقراء #السعودية، بتقديم #دراجات_هوائية لطلابه في #حفل_نجاحهم في الصف #الأول_الابتدائي، وانتقالهم للصف الثاني على نفقته الخاصة.

ولاقت المبادرة إشادة أولياء الأمور، الذين قالوا إن ذلك ليس بمستغرب على المعلم الذي هو مربٍّ قبل أن يصبح معلماً.

وتأتي هذه الهدايا تحفيزاً للطلاب لمواصلة تفوقهم الدراسي، وكذلك لتحفيز بقية الطلاب في المراحل الدراسية الأخرى.

وكانت هذه #الهدايا عبارة عن دراجات هوائية مناسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي، وقد وضعها المعلم بشكل جميل، وهي طريقة لن تُنسى من ذاكرتهم مع مر الأيام، ولاسيما أنها تُقدَّم لهم كذلك مع نهاية العام الدراسي.