خادم الحرمين يصل الرياض تمهيداً لحضور أعمال القمة

وصل #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد ظهر الجمعة إلى الرياض قادماً من مدينة #جدة، تمهيداً لحضور القمة السعودية الأميركية المتوقعة، السبت، بحسب ما أفادت وكالة واس.

واستعدت #السعودية لاستقبال الزيارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورؤساء الدول العربية والإسلامية للمشاركة في القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها #الملك_سلمان في #الرياض، الأولى ستكون بين #السعودية و #الولايات_المتحدة، والثانية قمة #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأميركية لتعميق العلاقات التاريخية على أسس الشراكة والتسامح.

وتستضيف #الرياض 3 مؤتمرات قمة، غدا السبت والأحد القادم، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، القمم الثلاث يحضرها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي يستهل من الرياض أيضاً أولى جولاته الخارجية.

والقمم الثلاث، برؤية واحدة "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البناء تحت شعار العزم يجمعنا.