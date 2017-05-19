رحلة ترمب إلى السعودية "نجاح كبير" لولي ولي العهد

قال برنارد هيكل، الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون الشرق الأوسط لقناة "سي أن بي سي"، الجمعة، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بزيارة المملكة العربية #السعودية يُعد "نجاحاً كبيراً" لولي ولي العهد، الأمير #محمد_بن_سلمان.

جاء هذا التحليل في الوقت الذي يبدأ فيه ترمب جولة ماراثونية، يمر فيها بخمس نقاط في الشرق الأوسط وأوروبا يوم الجمعة.

وتعد السعودية المحطة الأولى في جولة الرئيس الأميركي الخارجية.

وتبذل المملكة العديد من الجهود، من ضمنها جدولة مجموعة من المناسبات والقمم، لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية. ويمثل هذا الجهد تغييراً صارخاً في العلاقات الأميركية السعودية، التي شهدت توتراً تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما.

دور الأمير محمد بن سلمان

وقال أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، في مقابلة ضمن برنامج سكوك بوكس على "سي أن بي سي" إن "ولي ولي العهد دبر ورتب واتفق على كل هذا".

وأضاف أن "غالبية الدول العربية ستكون هناك، بالإضافة إلى 50 دولة إسلامية على الأقل. وسيقدمون تصريحات كبيرة، كما سوف يلقي الرئيس دونالد ترمب خطاباً جوهرياً، وسيفتتحون مركزاً كبيراً لمكافحة التطرف ودعم الاعتدال الإسلامي".

وقد لعب الأمير محمد بن سلمان (31 عاماً) دوراً محورياً في جهود المملكة العربية السعودية لبناء اقتصادها بعيداً عن صناعة النفط. كما يحمل على عاتقه المسؤولية الرئيسية عن القطاع العسكري وقطاع الطاقة في المملكة.

وفي شهر مارس/آذار، التقى الأمير محمد بن سلمان ترمب في البيت الأبيض، واتفقا على أن إيران تمثل تهديداً أمنياً إقليمياً.

وعلى النقيض من المشهد الذي كان سائداً في عهد أوباما، يبدو أن إدارة ترمب تتحرك نحو نهج أميركي تقليدي أكثر في تفضيل السعودية على عدوها الإقليمي إيران.