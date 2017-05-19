شاهد.. الرياض تتزين استعداداً لزيارة ترمب

نشر حساب #قمة_الرياض على تويتر، فيديو عن استعدادات العاصمة #السعودية لاستقبال والترحيب بضيف #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية، الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

واستعدت الرياض لاستقبال قادة دول العالم #العربي و #الإسلامي.

ويظهر في الفيديو حلة الرياض المليئة بالألوان المرحبة بالرئيس الأميركي، الذي من المتوقع أن يصل صباحاً إلى السعودية.

وتستضيف الرياض 3 قمم دعا إليها #الملك_سلمان ، الأولى ستكون بين #السعودية و #الولايات_المتحدة، والثانية قمة #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأميركية لتعميق العلاقات التاريخية على أسس الشراكة والتسامح.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة غدا السبت والأحد القادم، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، القمم الثلاث يحضرها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي يستهل من الرياض أيضاً أولى جولاته الخارجية.

والقمم الثلاث، برؤية واحدة "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البناء تحت شعار العزم يجمعنا.