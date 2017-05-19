مؤتمرات صحافية لمسؤولين سعوديين على هامش قمة الرياض

تنظم #اللجنة_الإعلامية المكلفة في المركز الصحافي لقمة الرياض بفندق ماريوت الرياض، الذي يزدحم بمئات الإعلاميين من أنحاء العالم، عدداً من المؤتمرات الصحافية التي تهدف إلى توفير المعلومات والإجابات للصحافيين.

وتشمل هذه اللقاءات، وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والشيخ #محمد_العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور #خالد-الفالح، ووزير المالية #محمد_الجدعان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور #ماجد_القصبي، والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور عبدالله الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط #محمد_التويجري، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن عسيري، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.

وستعلن اللجنة الإعلامية مواعيد هذا اللقاءات قريبا .