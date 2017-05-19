هذه حركة مرور شوارع الرياض يومي السبت والأحد

أعلنت إدارة مرور #الرياض أن #الحركة_المرورية ليومي السبت والأحد المقبلين سالكة في أغلب طرق ومحاور العاصمة #السعودية الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة #المواكب الرسمية بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساء بعد صلاة العشاء.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد #القمة #السعودية_الأميركية و #القمة_الخليجية_الأميركية و #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين والمقيمين بمتابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستبث رسميا من إدارة مرور المنطقة، وما يصرح به الناطق الإعلامي للمرور.