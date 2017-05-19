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هذه حركة مرور شوارع الرياض يومي السبت والأحد

المصدر: الرياض – العربية.نت
حركة المرور في شوارع الرياض
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أعلنت إدارة مرور #الرياض أن #الحركة_المرورية ليومي السبت والأحد المقبلين سالكة في أغلب طرق ومحاور العاصمة #السعودية الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة #المواكب الرسمية بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساء بعد صلاة العشاء.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد #القمة #السعودية_الأميركية و #القمة_الخليجية_الأميركية و #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين والمقيمين بمتابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستبث رسميا من إدارة مرور المنطقة، وما يصرح به الناطق الإعلامي للمرور.

كلمات دالّة

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