اتفاق سلاح سعودي أميركي لتجميع 150 طائرة بلاكهوك

أفاد بيان رسمي سعودي أن #اتفاق #سلاح أميركيا سعوديا من المقرر توقيعه اليوم السبت يتضمن تعهدا بتجميع 150 طائرة هليكوبتر لشركة لوكهيد مارتن من نوع #بلاكهوك في #السعودية.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تتيح صفقة البلاكهوك البالغة قيمتها 6 مليارات دولار حوالي 450 فرصة عمل في السعودية.

ويأتي الاتفاق ضمن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية إلى السعودية السبت، هي الأولى خارجيا له منذ توليه الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.

شراكات دفاعية

وإلى ذلك، وقعت شركة " #ريثيون" (المسجلة في بورصة نيويورك باسم RTN) و"الشركة السعودية للصناعات العسكرية " في المملكة العربية السعودية اليوم السبت مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.

وجاء التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي ترمب.

وستلعب مذكرة التفاهم دوراً هاماً في تمكين "ريثيون" وتعزيز قدراتها على مواصلة النمو العالمي لاسيما في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة الذكية، وأنظمة C4I، والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع.

كما ستسهم مذكرة التفاهم وبشكل مباشر أيضاً في تطوير منظومة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات والخبرات الإقليمية؛ كما ستسهم من ناحية ثانية في توفير أسس طويلة المدى لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية.

وكجزء من مذكرة التفاهم الجديدة، أعلنت "ريثيون" السبت عن خططها الرامية إلى تأسيس "وحدة أعمال ريثيون العربية"، وهي هيئة سعودية مملوكة بالكامل لشركة "ريثيون".

وستعمل الوحدة الجديدة على تطبيق البرامج التي من شأنها العمل على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المختلفة للمملكة. وستتخذ الوحدة الجديدة من الرياض مقراً لها.

ومن المتوقع أن تتولى مسؤولية إدارة البرامج المحلية، وقدرات خاصة بالمصادر والإمدادات، وتعزيز الوصول إلى المتعاملين، والمساءلة المركزية. وسيكون لهذه البرامج تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد السعودي والأميركي بما في ذلك خلق فرص عمل.