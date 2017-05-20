ولي العهد يبحث مع ترمب سبل التعاون لمكافحة الإرهاب

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، السبت، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، وتنامي هذه العلاقات لما فيه صالح الشعبين السعودي والأميركي، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد لترمب في الرياض.

وأشاد الرئيس الأميركي في بداية اللقاء بالتعاون البناء القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، واصفاً لقاءه بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتبادل الاتفاقيات بين البلدين بأنه "شيء عظيم".

كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي القائم بين المملكة وأميركا في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، وموقف البلدين منها.

هذا واستقبل الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، السبت، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_نايف بن عبد العزيز.

وقبيل المقابلة، عقد ترمب مع العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز القمة السعودية الأميركية في قصر اليمامة بالرياض.

وشهدت #القمة توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في مجالات #الدفاع و #النفط و #البتروكيماويات وغيرها، بلغ عددها 30 اتفاقية بقيمة 280 مليار دولار.