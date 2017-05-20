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السعودية: توصلنا لامرأة حرقت قلب طفلة ويتم اتخاذ اللازم

المصدر: العربية نت - مريم الجابر
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أعلن المتحدث باسم #وزارة #العمل والتنمية الاجتماعية في #السعودية خالد أبا الخيل؛ اليوم السبت، أن فريق الحماية توصّل إلى #السيدة التي ظهرت في مقطع "امرأة تحرق قلب طفلة"، ويجري اتخاذ اللازم.

وأضاف أبا الخيل: "تمّ تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها".

وقبل 9 أيام دعا أبا الخيل مَن تتوافر لديه معلومات عن السيدة التي ظهرت بالفيديو لتزويدهم بالمعلومات، وكان مقطع #الفيديو، الذي تم تداوله عبر #شبكات_التواصل_الاجتماعي تحت وسم #امرأة_تحرق_قلب_طفلة، سؤال السيدة للطفلة سكينة عن حالة والدتها الصحية، ثم بدأت باستفزازها والتشمت بها حتى انفجرت الطفلة باكية.

وكان عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي قد طالبوا بسرعة #القبض على هذه السيدة ومحاسبتها، مستغربين هذا التصرف الذي تجرد من #الإنسانية.

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