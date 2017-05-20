السيسي وعباس والسراج بالرياض للمشاركة بقمة الأحد

وصل رؤساء دول عربية وإسلامية إلى جانب وفود مشاركة في #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية بالرياض، والتي ستعقد الأحد بحضور رئيس الولايات المتحدة الأميركية #دونالد-ترمب، وخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي إلى الرياض، السبت، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل أيضا رئيس مجلس #حكومة_الوفاق الوطني الليبية، فائز مصطفى #السراج، ومحمد نجيب عبدالرزاق، #رئيس_الوزراء_الماليزي والوفد المرافق له، و #محمود_عباس رئيس دولة فلسطين، والباجي قائد #السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وشهدت الرياض أيضا وصول رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، وإمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، والحسن وتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وجوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو.

كما وصل فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، والفريق طه أحمد الحسين وزير الدولة ومدير مكتب #الرئيس_السوداني، والنائب الأول لرئيس الوزراء بقرقيزيا المبعوث الخاص لرئيس قرقيزيا محمد غالي أبو الغازييف، ووزير الخارجية الممثل الشخصي لرئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين، ووزير الاقتصاد والمالية بجمهورية توغو.