شاهد الملك سلمان والرئيس ترمب يزوران معرض الفن المعاصر

زار #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، رفقة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اليوم السبت، #معرض_الفن_المعاصر .

هذا ووصل الرئيس الأميركي إلى #قصر_اليمامة في الريان بالرياض، حيث من المتوقع أن يعقد قمة مع الملك سلمان.

ورافق ترمب إلى#الديوان_الملكي زوجته ميلانيا، فضلاً عن ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير، بالإضافة إلى وفد أميركي رفيع، حيث بدأت مراسم الاستقبال الرسمي، قبل انعقاد القمة السعودية الأميركية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة - وصفت بالتاريخية - للسعودية.