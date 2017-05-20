الملك سلمان يستقبل ترمب في مركز الملك عبدالعزيز

استقبل العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، السبت، حيث قاما بجولة في المركز الواقع جنوب #الرياض.

وأدى الملك سلمان رقصة #العرضة_السعودية قبيل وصول ترمب. كما انضم وزير الخارجية الأميركي إليكس تيلرسون، ونظيره السعودي #عادل_الجبير إلى #رقصة_ العرضة السعودية التي تؤدى بالسيوف، وذلك في أجواء من البهجة عكست أجواء الود والتوافق التي رافقت يوما تاريخيا في العلاقات السعودية الأميركية.

وتجول أيضاً الملك سلمان وترمب في المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

هذا وتم افتتاح المتحف الوطني الضخم عام 1999، ويقع على مساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع، وتقام به عروض وفعاليات على مدار العام، والمتحف يضم أقساما حسب الحقب التاريخية الممتدة من عصر الجاهلية وحتى الولايتين السعوديتين الأولى والثانية.

و#قصر_المربع هو أحد أهم عناصر مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ويعد من أهم القصور التاريخية في #السعودية، ويقع جنوب العاصمة السعودية.

وأمر الملك الراحل المؤسس عبدالعزيز ببناء ذلك القصر عام 1937.