شاهد ترمب يؤدي العرضة السعودية بقصر المربع

أدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العرضة السعودية خلال زيارته مركز الملك عبد العزيز التاريخي في ختام اليوم الأول من زيارته للسعودية.

وشهد اليوم الأول من الزيارة توقيع #السعودية وأميركا 30 اتفاقية في مجالات الدفاع والنفط والبتروكيماويات وغيرها، تبلغ قيمتها 280 مليار دولار.

وإثر وصول ترمب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ثم أجريت بعد ساعات مراسم الاستقبال الرسمي لترمب في قصر اليمامة بالرياض.

وبعدها، عقد العاهل السعودي قمة مع ترمب، أعقبها توقيع الاتفاقيات التاريخية.

ثم التقى ترمب في مقر إقامته بالرياض، فندق ريتز كارلتون، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.