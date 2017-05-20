الملك سلمان يوضح لترمب معنى هز فنجان القهوة العربية

خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، السبت، للرئيس الأميركي دونالد #ترمب في الرياض، وتحديدا في مطار الملك خالد الدولي وعند تناولهم لفنجان من #القهوة العربية، أوضح الملك سلمان لترمب كيفية التعامل مع #فنجان القهوة العربية بعد تناولها من خلال هز الفنجان في إشارة إلى الانتهاء منها وعدم سكب فنجان آخر وذلك حسب التقاليد العربية في السعودية.

وكان #ترمب غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية #السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة #السعودية #الرياض، السبت.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".