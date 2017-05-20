بالصور.. اليوم الأول من زيارة ترمب للسعودية

زيارة نعتت بالتاريخية قادت الرئيس الأميركي الـ 45 دونالد #ترمب، السبت، إلى المملكة العربية #السعودية، في مستهل أول جولة خارجية له، خالف فيها أسلافه من الرؤساء الذين كانت وجهاتهم الأولى غالبا جوارية أو نحو القارة العجوز.

ووفق مراقبين، فقد اختار ترمب #السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى لثقلها وأهميتها، فضلا عن اعتبارها موطناً لأقدس المواقع، ناهيك عن أنها تعد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة منذ زمن طويل، وقوة عسكرية تمثل رافدا مهما في أي خطة دولية لمكافحة العنف والحروب و #التطرف.

وفيما يلي ملخص اليوم الأول من زيارته للسعودية بالصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لمواقف ومحطات شدت الرأي العام والمتابعين.