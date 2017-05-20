ترمب مغردا من السعودية: رائع أن أكون في الرياض

غرد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب لأول مرة على "تويتر" منذ وصوله إلى العاصمة السعودية #الرياض قبل ساعات.

وكتب ترمب على " #تويتر: " رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء".

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ مايو، ٢٠١٧

واستقبل #خادم_الحرمين_الشريفين في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة - وصفت بالتاريخية - للسعودية.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في #مطار_الملك_خالد، وتوقفت أمام سجادة حمراء فرشت لاستقبال ترمب الذي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين، السبت.

وبعد تبادل السلام توجه الملك سلمان مع #الرئيس_الأميركي إلى قاعة المطار، ثم توقفا بضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك مع الرئيس الأميركي . بعدها غادر أعضاء الوفدين إلى مقر إقامة ترمب في فندق بالرياض.