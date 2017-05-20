ترمب: نشكر السعودية شعباً وحكومة على اليوم الرائع

شكر الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في ختام يومه الأول، السبت، للزيارة التاريخية المملكة العربية #السعودية، قائلاً: "نشكر السعودية شعباً وحكومة على اليوم الرائع".

وأضاف ترمب: "نشكر السعودية على #الاستثمارات الضخمة و #الاتفاقيات الحيوية".

ووقع الجانبان 30 اتفاقية في مجالات #الدفاع و #النفط والبتروكيماويات وغيرها تبلغ قيمتها 280 مليار دولار.

وإثر وصول ترمب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استقبله #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ثم أجريت بعد ساعات مراسم الاستقبال الرسمي لترمب في #قصر_اليمامة بالرياض.

وبعدها عقد العاهل السعودي #قمة مع ترمب أعقبها توقيع الاتفاقيات التاريخية بين البلدين بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

ثم التقى ترمب في مقر إقامته بفندق ريتز كارلتون في الرياض، #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد السعودي #الأمير_محمد _بن_سلمان. واختتم ترمب اليوم بجولة في قصر المربع التاريخي، جنوب العاصمة الرياض.