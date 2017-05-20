ولي ولي العهد وترمب يبحثان التعاون السعودي الأميركي

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت، ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، في مقر إقامته بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه #التعاون_السعودي_الأميركي في مختلف المجالات، خاصة في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة #الشرق_الأوسط، بما فيها الجهود المبذولة من البلدين في #مكافحة_التطرف و #الإرهاب.

وقبيل المقابلة، #استقبل ترمب أيضاً ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. كما عقد الرئيس الأميركي مع #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القمة السعودية الأميركية في قصر اليمامة بالرياض.

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والنفط والبتروكيماويات، وغيرها بقيمة بلغت حوالي 280 مليار دولار.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى ترمب في شهر مارس/آذار بالبيت الأبيض، في زيارة تاريخية مثلت نقلة نوعية في العلاقات السعودية الأميركية.