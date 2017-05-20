الملك سلمان لترمب: زيارتكم تعزز تعاوننا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على حسابه في "تويتر" للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، "زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي والاستقرار للمنطقة والعالم".

ووصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الديوان الملكي للقاء #الملك_سلمان.

نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي @POTUS في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٢٠ مايو، ٢٠١٧

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة - وصفت بالتاريخية - للسعودية.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار الملك خالد، وتوقفت أمام سجادة حمراء فرشت لاستقبال ترمب وزوجته ميلانيا، الذي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين، السبت.

وبعد تبادل السلام توجه الملك سلمان مع الرئيس الأميركي إلى قاعة المطار، ثم توقفا بضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك مع الرئيس الأميركي . بعدها غادر أعضاء الوفدين إلى مقر إقامة ترمب في فندق بالرياض.

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ويرافق ترمب أيضا ابنته #إيفانكا وزوجها جاريد #كوشنر اللذان خرجا من الباب الخلفي للطائرة الرئاسية الأميركية AF1، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر.

ويتوقع أن تُجرى في وقت لاحق مراسم استقبال رسمية في الديوان الملكي. وسيجمع غداء عمل الملك سلمان مع الرئيس الأميركي.

كما ستعقد قمة بين الملك سلمان والرئيس ترمب بعد ظهر السبت في الرياض.

وكان #ترمب غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية #السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".

والقمم الثلاث، برؤية واحدة، وهي: "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء تحت شعار العزم يجمعنا.

وستناقش ملفات مهمة على مدى يومين كاملين، أهمها مكافحة #الإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الدولية للتصدي له.