تفاصيل عن خطاب ترمب أمام القمة العربية الإسلامية

يلقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خطاباً مهماً، الأحد، في السعودية أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية، بحضور كبار القادة ورؤساء الدول وممثلي الحكومات.

ويتناول ترمب في خطابه القضايا التي تمثل تحدياً مشتركا للولايات المتحدة والعاملين العربي والإسلامي وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

فمن هو كاتب هذا الخطاب المهم الذي يترقبه العالم في أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي؟

كاتب الكلمة، بحسب شبكة "سي أن أن" هو #ستيفان_ميلر، المستشار السياسي البارز لترمب.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض إن ميلر هو المكلف بصياغة خطاب ترمب عن #الإسلام، الأحد، وكذلك خطابه القادم عن مستقبل منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي لم يكشف هويته، أن #خطاب_ترمب الذي سيلقيه أمام 50 قائدا وزعيما إسلاميا بالرياض الأحد سيكون الحدث الأبرز في جولة ترمب الخارجية التي تمتد 8 أيام وتشمل 5 دول.

ويبلغ ميلر من العمر 31 عاما، وخلال دراسته في جامعة ديوك كتب مقالات عدة في صحيفة الكلية التي كان يدرس بها، وعمل في مشروع للتوعية ضد الإرهاب.

ومن كلماته عن الإرهابيين المتطرفين أنهم "قضوا بالموت على كل رجل وامرأة وطفل في هذه البلاد (أميركا)".

وقبيل عمله مع ترمب، عمل ميلر مساعدا رئيسيا وكاتبا لخطابات سيناتور ولاية ألاباما، جيف سيشنز، وهو حاليا المدعي العام خلال إدارة ترمب.

ترمب سيدعو إلى مواجهة الفكر المتطرف

وعن مضمون خطاب ترمب، قال #مستشار_ترمب للأمن القومي هربرت رايموند #ماكماستر إن خطاب ترمب، الأحد، سيكون "ملهما ولكن على نحو مباشر"، و"سيحث قادة العالم الإسلامي على مكافحة #الفكر-المتطرف".

وصرح ماكماستر بأن ترمب "يأمل أن تسود الرؤية السلمية للإسلام على مستوى العالم".

وأضاف أن كلمة ترمب تهدف "إلى توحيد العالم الإسلامي أمام أعداء كل الحضارات، وإظهار التزام أميركا مع شركائها في العالم الإسلامي".