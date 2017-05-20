خطاب ترمب من الرياض.. حديث عن وحدة في وجه التطرف

ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلاً عن مسودة خطاب سيلقيه الرئيس الأميركي في العاصمة #السعودية #الرياض يوم الأحد أن دونالد #ترمب سيدعو للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي وسيصف الجهود بأنها "معركة بين الخير والشر".

ونقلت الوكالة عن مسودة الخطاب، التي لا تزال تخضع للمراجعة، أن ترمب سيقول "لسنا هنا لإلقاء محاضرة... لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم. نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا".

وقالت أسوشيتد برس إن الخطاب سيدعو أيضا القادة العرب والمسلمين إلى "طرد الإرهابيين"

ومن المقرر أن يجتمع ترمب مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتناول الغداء مع قادة أكثر من 50 دولة إسلامية.

وسيسافر ترمب بعد ذلك أيضا إلى #إسرائيل و #الفاتيكان و #بلجيكا و #إيطاليا.