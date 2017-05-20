شاهد صور استقبال الملك سلمان للرئيس ترمب بالرياض

استقبل، اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز في #مطار_الملك_خالد في #الرياض الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له، منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن تشمل زيارة ترمب توقيع اتفاقيات سياسية وتجارية، من شأنها تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار الملك خالد، وتوقفت أمام سجادة حمراء فرشت لاستقبال ترمب وزوجته ميلانيا، الذي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين، السبت.

وبعد تبادل السلام توجه الملك سلمان مع الرئيس الأميركي إلى قاعة المطار، ثم توقفا بضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك مع الرئيس الأميركي. بعدها غادر أعضاء الوفدين إلى مقر إقامة ترمب في فندق بالرياض.

ويرافق ترمب أيضا ابنته #إيفانكا وزوجها جاريد #كوشنر اللذان خرجا من الباب الخلفي للطائرة الرئاسية الأميركية AF1، إضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر.

ويتوقع أن تجرى في وقت لاحق مراسم استقبال رسمية في الديوان الملكي. وسيجمع غداء عمل الملك سلمان مع الرئيس الأميركي.

كما ستعقد قمة بين الملك سلمان والرئيس ترمب بعد ظهر السبت في الرياض.

وكان #ترمب غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية #السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".