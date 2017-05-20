قبيل وصوله الرياض.. ترمب يؤكد "متحمس جداً"

بعد ساعات قليلة ستشهد #الرياض وصول الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في أول زيارة خارجية له، ويترقب العالم تطورات #القمة_السعودية_الأميركية التي ستعقد بعد ظهر السبت بالإضافة إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي الأحد، مخاطباً العالم الإسلامي.

وقبل ساعات من مغادرة ترمب الولايات المتحدة متجهاً إلى الرياض التي سيصلها صباح السبت، قال بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط": "متحمس جداً لزيارتي للسعودية".

كما قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أستعد لبدء جولة خارجية كبيرة وسأعمل على حماية المصالح الأميركية".

Getting ready for my big foreign trip. Will be strongly protecting American interests - that's what I like to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2017

وتعد زيارة ترمب إلى السعودية التي أعلن عنها في 5 مايو/أيار أول زيارة خارجية له. وقد وصفت بالتاريخية، لا سيما وأنها أعادت التقارب إلى العلاقات الأميركية السعودية التي شهدت فتوراً خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة السبت والأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، سعودية-أميركية، وخليجية-أميركية، وعربية إسلامية-أميركية ستحضرها حوالي 50 دولة من العالم الإسلامي والعربي، ويتوقع أن يلقي ترمب خلال القمة الأخيرة خطاباً مهماً يتوجه فيه إلى العالم الإسلامي ويدعو إلى الوحدة في مواجهة التطرف.