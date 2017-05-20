ميلانيا تغرد من الرياض: شكراً على الاستقبال الجميل

في أول تغريدة على "تويتر" عقب وصولها السبت إلى السعودية، أعربت #ميلانيا_ترمب، زوجة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، عن سعادتها بالحفاوة التي استقبلت بها في السعودية.

وغردت ميلانيا على "تويتر": "شكرا على الاستقبال الجميل"، وأرفقت بالتغريدة هاشتاغ للمملكة العربية السعودية، وآخر للرياض.

ووصلت #ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي ترمب إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت برفقة زوجها في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتدت ميلانيا بنطالا وسترة سوداوين وحزاما ذهبيا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.

ويُعرف عن ميلانيا ذوقها الرفيع في اختيار ملابسها نظرا لعملها فترة طويلة كعارضة أزياء.

وأكدت زوجة الرئيس في تصريح لها قبل مغادرة #واشنطن أنها متحمسة جدا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

