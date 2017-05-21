ترمب بعد لقاء السيسي: سأزور مصر قريباً

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي في #الرياض، الأحد، نيته زيارة #مصر، مشيداً بالعلاقة بين إدارته والقاهرة.

وقال ترمب للسيسي في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة العربية #السعودية: "بالتأكيد سنضع هذا الأمر (زيارة مصر) على جدولنا في القريب العاجل". كما وصف السيسي بـ"الصديق"، قائلاً "مررنا بالكثير معاً". كما أضاف أن "أمن مصر يبدو متيناً".

من جهته، رد السيسي بالتأكيد على أن "مصر آمنة ومستقرة في ظل التعاون مع #الولايات_المتحدة". وقال لترمب: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فرد عليه الرئيس الأميركي، وسط ضحكات الحاضرين: "أتفق معك في ذلك".

ويأتي اللقاء قبيل انعقاد قمتين في الرياض، يشارك فيهما #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي: الأولى خليجية أميركية، والثانية عربية إسلامية أميركية.

يذكر أن #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية، والتي تأتي في اليوم الثاني من زيارة ترمب للرياض، هي الأولى من نوعها.