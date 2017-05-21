الملك سلمان: لا نأخذ الشعب الإيراني بجرائم نظامه

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي تستضيفها الرياض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والإرهاب.

وقال الملك سلمان: سنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشدداً على أن الدين الإسلامي كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام، مؤكداً أن بعض المنتسبين للإسلام يشوهون الدين.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن مشاركة الرئيس ترمب في القمة توضح اهتمام واشنطن بالمنطقة.

وقال العاهل السعودي: نرفض وندين فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي، مضيفاً: النظام الإيراني وحزب الله والحوثيون وداعش والقاعدة متشابهون، موضحا: لا نأخذ الشعب الإيراني بجرائم نظامه. وأضاف أن النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم.

وقال الملك سلمان: "نؤكد عزمنا القضاء على داعش وكل التنظيمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، رحب #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بالمشاركين في القمة العربية الإسلامية الأميركية.

وقال الملك سلمان على "تويتر": أرحب بالمشاركين في #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية".

وأضاف: "آفاق #قمة_الرياض ستكون إيجابية على المنطقة والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف و #الإرهاب".