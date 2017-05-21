ما هي مواصفات "بلاك هوك" التي ستقوم السعودية بتجميعها؟

من ضمن الاتفاقيات بين #السعودية و #الولايات_المتحدة اتفاقية لتجميع 150 مروحية من نوع #بلاك _هوك، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، قيمة الصفقة 6 مليارات دولار، وتؤمن فرص عمل في السعودية لـ450 شخصاً.

يذكر أن "لوكهيد مارتن" صنعت حتى الآن 3 آلاف #مروحية بلاك هوك تستعملها جيوش 26 دولة، والولايات المتحدة وحدها تستعمل 2300 مروحية منها.

ومروحية بلاك هوك أس 70 متعددة المهام، وهي الأحدث في جيلها وتستعمل للحرب والسلم.

تنقل الحمولة داخلها أو عبر ربطها بحبال من الخارج، وهي مقاتلة هجومية تتحرك بسرعة، وقادرة على #المناورة في المناطق الصعبة.

يمكن تحويلها إلى مستشفى ميداني لإجلاء الجرحى والمرضى، كما تساهم في إطفاء الحرائق من الجو بدلو خارجي أو من خزان داخلي.

يمكن تسليحها برشاشات وصواريخ، وفيها جهاز استشعار كهروضوئي للإصابة بدقة.

يمكنها القيام بعمليات خاصة لإنزال قوات التدخل السريع على الأرض، كما أنها قادرة على التحول إلى مروحية لنقل الركاب من مناطق الخطر.

مروحية بلاك هوك أس 70 قدرتها واسعة على #المناورة_العسكرية ومجهزة لأغراض الإنقاذ في البحار والجبال والمناطق الوعرة والصحراوية.