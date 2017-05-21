"منتدى الرياض" يؤكد دور المملكة في محاربة الإرهاب

افتتح رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير #تركي_الفيصل، فعاليات #منتدى_الرياض_لمكافحة_التطرف_ومحاربة_الإرهاب برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة #الإرهاب في #الرياض تحت عنوان "طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب".

وأجمع المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أهمية دور المملكة في محاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والسلام العالمي، مؤكدين أن للسعودية دوراً محورياً في التصدي لأعظم خطر يواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية بحكم ثقلها في العالمين العربي والإسلامي وخبراتها في محاربة الإرهاب.

كما اتفق المشاركون على أن الإرهاب لا يمكن ربطه بدين أو منطقة معينة.