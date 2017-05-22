استراتيجية «العصلة المصلة»

الاستراتيجية أعلاه من أقدم استراتيجيات النساء في الخليج، وربما أجزاء أخرى في العالم العربي عند محاولة ذم «الشقراوات» أمام أزواجهن أو ابنائهن، سواء كن شقراوات السينما، أم القنوات الفضائية.

«العصلة» في المحكية السعودية وسط وشمال البلاد تعني شديدة النحافة التي تناقض الإرث العربي العريق الذي يفضل المرأة «غراء فرعاء مصقول عوارضها/ تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل»، وهن – أي صاحبات الاستراتيجية - يتكئن على فكرة لم تنقرض، بل ان بعض نقاد ومنظري الازياء في العالم بدأوا يعترفون بأن عارضات الازياء «العصلاوات» سيصبحن من الماضي قريباً. «المصلة» في المحكية نفسها تعني تلك التي لا ملاحة في تعابير أو تقاسيم وجهها، والملاحة مسألة نسبية تقررها كيفية نظر العين ببصيرة العشق الى داخل الروح، فإن هي احبت ما غاصت فيه رأت كل شيء في ذلك الوجه وهاتان العينان والبسمة جميلاً، حتى لو لم يكن كذلك بالمقاييس المسطرة المتعارف عليها، وهي احياناً – أي الملاحة - تكون كلمة العزاء للشاب او الفتاة غير الجميلين، بمعنى انها اقرب لمصطلح الغزل الشهير «الجمال جمال الروح».

هذه الاستراتيجية اثبتت فشلها في الغالب، فلا هي اوقفت الزيجات من الشام ولبنان وبعض الدول الاوروبية، حيث تكثر الشقراوات، ولا هي جعلت الازواج يحجمون عن الاعجاب بمشاهير السينما والتلفزيون، وهي اقرب ما تكون لفكرة ادعاء من لا يطول عناقيد العنب بان هذا العنب حامض.

تذكرت هذا «التكنيك» السطحي وانا اقرأ لبعض رموز الاعلام «الاخونجي»، عناوين وجمل سخيفة اظهرها غيظهم مما حدث ويحدث في السعودية خلال الايام الماضية، وابتعادهم عن اصل مشكلاتهم الحقيقية للتمسك بقشور اعتقدوا انها ستهز من ثقة السعوديين بأنفسهم، لكنهم فوجئوا بقوة وعمق الردود، وبإيمان الشعب بما تفعل حكومته.

السعودية تعقد صفقات السلاح على الملأ، ومباشرة مع المصدر، ولا تعقدها في الظلام، وعن طريق اطراف ثالثة ورابعة، وهي تتبادل المصالح مع اقوى كيان سياسي واقتصادي في العالم، وتستغل ثرواتها في تعزيز استقرارها وامنها اللذين باتا لازمة واضحة للعيان لاستقرار وامن المنطقة. كنت اتمنى، واعرف ان بلادي تتمنى لو كانت التقنيات الدفاعية، وغيرها من التقنيات التي ندفع المال للحصول عليها موجودة في بلد عربي او اسلامي، لكنا أو من يشتريها منهم، ولكننا سنسعى لان نحصل عليها، لعلنا نكون في يوم ما ممن يزود بها العالمين العربي والاسلامي.

بعض من يعتقدون انهم رموز الاعلام والثقافة لا يزالون في وهم قديم بانهم اكثر ثقافة وتحضراً من «اهل النفط» في الخليج، وهذا الامر يكفي لدحضه احصاء عدد قتلى الفوضى او الاستبداد في بلدانهم، وكثير منهم بقي «يمشي الهوينا» في وحل تناقضاته ونزاعاته، ومحاولاته للابتزاز، بينما تخلصنا نحن في الخليج من كثير من «الفات» في العقول، ويجري العمل على التخلص منه في انظمة كثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنمشي للمستقبل كما تمر «سحابة عجلى» لا تتريث في انتظار المتخلفين.

نقلاً عن "الحياة"