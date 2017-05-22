الأعمال الرمضانية، اليوتيوب هو الحكم..!!

في تطور للمعايير الفنية والإعلامية تابعت قبل أيّام تقريرا تلفزيونيا عن برامج ومسلسلات ونجوم رمضان 2017، لم يتحدث التقرير عن النجوم الكبار بالدراما الذين سيشاركون وطبيعة الأعمال التي سيقدمونها، وإنما تحدث عن تنبؤات مستقبلية للأعمال الدرامية التي ستنجح خلال هذا العام..!!

مدهشة المعايير التي تم اعتمادها وهي عدد مشاهدات الإعلانات الدعائية لهذه المسلسلات على اليوتيوب وتفاعل المشاهدين معها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيس بوك إذا ما تحدثنا عن الجانب المصري خصوصا, الذي يشهد أكبر وأهم الأعمال الرمضانية كالمعتاد.

هذه المقاييس أعادتني لتقرير عن أكثر المشاهدات عبر اليوتيوب للمسلسلات التلفزيونية التي عُرضت العام الماضي، فتصاب بالمفاجأة وأنت تتابع أن مسلسل "القيصر" للنجم يوسف الشريف حققت مشاهدات حلقته الأخيرة على اليوتيوب خلال رمضان الماضي أكثر من نصف مليون مشاهدة، وعلى العكس والنقيض نجد النجم الأشهر والأغلى عادل إمام من خلال مسلسل "مأمون وشركاه" لم تحقق حلقته الأخيرة سوى 14 ألف مشاهدة فقط، وهنا فارق كبير بالمعايير والأرقام..!!

فالسؤال هنا، هل أصبحت هذه المعايير هي المعيار الحقيقي للأعمال الدرامية والإبداعية، وهل يخفى على البعض أن بعض الأرقام غير حقيقية وإنما تكون مدفوعة عبر شركات معروفة، الأمر محير ولكن جمهور التلفزيون التقليديين ليسوا هم الجمهور الذي يتابع الأعمال عبر يوتيوب وغيره، فالمعايير الجديدة ظالمة ولكن قد تكون هي الأساس للأسف في تقييم ونجاح بعض الأعمال، ورحم الله زمن الاستفتاء المباشر أو عبر الفاكس .. أيّام الطيبيين.

نقلاً عن "الرياض"