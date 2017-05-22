شاهد كيف شُيد مركز "اعتدال" في 30 يوماً فقط

أبهر المهندسون والخبراء السعوديون العالم بإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال"، الذي دشنه مساء أمس الأحد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضيفه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب وقادة 55 دولة عربية وإسلامية خلال 30 يوماً من العمل فقط.

وشارك في إنشاء المركز الذي يحتوي على تقنيات متطورة، تم تنفيذها بإشراف ودعم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبأيادٍ سعودية، 200 مهندس، فيما بلغ عدد العمال الذين عملوا على مدار الساعة أكثر من 2000 عامل، وبلغ إجمالي الأسلاك والتوصيلات في المرحلة الأولى 8000 متر.

ويقوم المركز على ركائز أساسية ثلاث، هي: مكافحة التطرف بأحدث الطرق والوسائل فكرياً وإعلامياً ورقمياً.

وقد طوّر المركز تقنيات مبتكرة، يمكنها رصد ومعالجة وتحليل الخطاب المتطرف بدقة عالية.. وجميع مراحل معالجة البيانات وتحليلها يتم بشكل سريع، لا تتجاوز 6 ثوان فقط منذ لحظة توافر البيانات أو التعليقات على الإنترنت، بما يتيح مستويات غير مسبوقة في مكافحة الأنشطة المتطرفة في الفضاء الرقمي.

ويأتي إنشاء مركز "اعتدال" العالمي لمكافحة التطرف ثمرة للتعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، العدو الأول المشترك للعالم، حيث قامت على تأسيسه عدد من الدول، واختارت #الرياض مقراً له ليكون مرجعاً رئيسياً في #مكافحة_الفكر_المتطرف، من خلال رصده وتحليله؛ للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر وتعزيز ثقافة الاعتدال.

ويضم المركز عدداً من الخبراء الدوليين المتخصصين والبارزين في مجال مكافحة #الخطاب_الإعلامي_المتطرف على كافة وسائل الإعلام التقليدية والفضاء الإلكتروني.

ويعمل المركز بمختلف اللغات واللهجات الأكثر استخداماً لدى المتطرفين، كما يجري تطوير نماذج تحليلية متقدمة لتحديد مواقع منصات الإعلام الرقمي، وتسليط الضوء على #البؤر_المتطرفة، والمصادر السرية الخاصة بأنشطة الاستقطاب والتجنيد".

وتتشكل أهمية إنشاء المركز بأنها المرة الأولى التي تقف فيها دول العالم صفاً واحداً وبشكل جاد لمواجهة خطر التطرف، لما يشكله من تهديد للمجتمعات وتعريضها للخطر.