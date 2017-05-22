ما أعرفه ولا تعرفونه عن تركي السديري

مرت سنة ونصف منذ أن ودعت العمل في جريدة الرياض، لكن مازالت ذاكرتي طازجة بكل اللحظات الجميلة التي حملتها معي. جل تلك الذكريات مرتبط بطريقة أو بأخرى بالراحل الكبير الأستاذ تركي السديري. أتذكر جيداً كيف كان يتهادى في أروقة الجريدة بجسده الهزيل يحمل كوب الشاي الذي لا يكاد يفارقه، يتفقد الأقسام ويرمي التعليقات الطريفة هنا وهناك، كان شعور واحد يكتنف كل من يعمل في الجريدة، خليط من الهيبة والإحساس بالأمان، تماما مثل الشعور بوجود الأب في المنزل.

تشرفت بالعمل تحت إدارة الأستاذ خمس عشرة سنة، تعلمت خلالها ما لم تقدمه لي جامعات الغرب. لن أتحدث في هذه الأسطر عن مهنيته فالكل يعرفها، بل عن جوانب غابت عن كثير ممن لم يعيشوه بشكل يومي كما فعلنا في جريدة الرياض. عن روحه المرهفة التي لا تقبل أن تمر بجوار معاناة بشرية دون أن تحمل جزءاً منها وتمد لها يداً بيضاء. القصص حول نبله وكرمه لا تحصى، أذكر أنه في إحدى رحلاته طلب توفير سائق يرافقه في القاهرة، تأخر السائق، سأل الأستاذ عن سبب التأخير قالوا له بأنه تعرض لنوبة قلبية وتوفي. ورغم أنه لم يلتق بالسائق من قبل ولا يعرف عنه شيئاً إلا أنه أرسل أحد أقاربه ليطمئن على أهل المتوفى وعندما علم أنه خلف أرملة وعدة أطفال تكفل بمرتب شهري للأسرة المكلومة لحين تخرج الأطفال من الجامعة.

ما لا يعرفه الكثير أيضا عن الفقيد هو قصته الملهمة مع المرض والألم حيث أظهر على مدى عشرين عاماً شجاعة نادرة في معركته أمام السرطان الذي سلب منه جُلَّ معدته ودمر جسده، لكنه ترك له روحاً لا تقبل الهزيمة. لا أعرف شخصاً خضع لمباضع الجراحين مثل الأستاذ تركي، كانت لا تكاد تمر سنة إلا ويدخل فيها المستشفى لإجراء عملية. تارة في العينين ثم في الكتف والورك والظهر والأمعاء وغيرها، تراكمت عليه الأدوية حتى أصبح يتناول أكثر من 15 حبة دواء يومياً ويخضع لنظام غذائي صارم. يأكل ست وجبات صغيرة خفيفة تلائم المساحة المتبقية من معدته، كان ينام بالكاد أربع ساعات متقطعة يومياً، يأتي بعدها للعمل، يخبئ معاناته بسخريته المعهودة وضحكته التي لا تزال تذكرها جدران الجريدة جيداً.

كنت أعلم جيداً أنه يعاني كثيرا، في الفترة الأخيرة، كان يأتي إلى مكتبي في المساء، نتبادل أطراف الحديث، وفي لحظات الصمت يغمض عينيه ويسرق إغفاءة لدقائق معدودة، كان جسده المنهك يستسلم للنوم بعد ليال حافلة بالأرق. يصحو بعدها يعتذر ويغادر.

تعامل الأستاذ مع التحديات بإيجابية مذهلة، لم تكن حياته بالسهولة التي تبدو عليها، على المستوى المهني بنى مجدا عظيما من الرماد وعلى المستوى الإنساني ترك الكثير من البيوت المكلومة التي تيتمت بعد وفاته.

عزاؤنا الوحيد أن معاناة الأستاذ انتهت، وأنه خلد إلى الراحة في ضيافة الرحمن الرحيم.

نقلاً عن "الرياض"