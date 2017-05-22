مجلس الوزراء: "اعتدال" يؤكد عزمنا القضاء على الإرهاب

أكد #مجلس_الوزراء_السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن إعلان خادم الحرمين إطلاق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، وتدشينه بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية، تجسيد لجهود المملكة الكبيرة واستمرارها في حربها ضد #الإرهاب وعزمها القضاء على التنظيمات المتطرفة.

وأوضح المجلس أن #السعودية سبق أن شكلت في خطوة رائدة لمحاصرة الإرهاب "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

كما نوه بتبادل مذكرة التفاهم بين دول #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، والذي مثل دول مجلس التعاون الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والجانب الأميركي وزير الخارجية، ريكس #تيلرسون.

وبيّن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء قدر ما أبداه ترمب في خطابه أمام القمة من تشديد على ضرورة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن أميركا تسعى نحو السلام وليس الحرب، وما تضمنه الخطاب من نقل رسائل صداقة وأمل وحب، ومن أجل ذلك كان اختياره في أول زيارة له خارج بلاده للسعودية، قلب العالم الإسلامي وقبلته، وراعية الحرمين الشريفين، وما أكده من أن رؤية بلاده تتمثل في سلام وأمن ورخاء هذه المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحالف الأمم والشعوب المشاركة بهدف التخلص من التطرف واستشراف المستقبل، وتشكيل شراكات جديدة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.