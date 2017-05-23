السعودية ومجلس التعاون الخليجي يدينان تفجير مانشستر

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة #السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع بمدينة #مانشستر بالمملكة المتحدة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر تضامن #المملكة ووقوفها إلى جانب #بريطانيا، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه "بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

مجلس التعاون: جريمة إرهابية شنيعة

هذا وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة لحادث التفجير الارهابي، الذي استهدف صالة حفلات بمدينة مانشستر البريطانية أمس الاثنين، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً وجرح 50 من المدنيين الأبرياء.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الحادث بأنه جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، وتبرهن حاجة المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أينما كان، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون ووقوفها مع المملكة المتحدة لحماية أمنها واستقرارها، معرباً عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب البريطاني الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.