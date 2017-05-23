فلكياً.. رمضان سيكون في هذا اليوم!

كشف الباحث في مجال الفلك، الدكتور خالد #الزعاق، أن رمضان هذا العام، سيبدأ السبت المقبل الموافق 27 مايو/أيار، وسينتهي فيه، مبيناً أن عدة رمضان لهذا العام 29 يوما وفيه 4 أيام جمع.

وقال الزعاق، في سلسلة #تغريدات عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رمضان لهذه السنة سيبدأ في يوم ينتهي فيه، فبدايته في السبت ونهايته في السبت، وعدته 29 يوماً، ويحتوي على أربع جمع".

وأضاف: "الثلث الأخير من #رمضان سيكون الأطول نهاراً في السنة، وأطول صيام سيكون على طريف وأقصر صيام سيكون على جازان بفارق ساعة وربع تقريباً‏".

ونوه إلى أن رمضان هذا العام سيتزامن مع موسم #مربعانية القيظ وهي ثالث أشد شهور السنة من ناحية الحرارة والجفاف، وموعد مربعانية القيظ في الثامن من رمضان‏.

وقال: "سيتزامن رمضان لهذه السنة مع أبكر وقت لصلاة الفجر ويكون هذا في الثلث الثاني من رمضان"، مضيفا أن أول الناس فطرا في رمضان في السعودية سيكون على مركز السحة الواقع جنوب الربع الخالي، وآخر الناس فطرا سيكون على حقل بفارق ساعة ونصف تقريباً. ‏

وأفاد الزعاق أن رمضان هذا العام سيتزامن مع أقصى وقت لغروب الشمس، ويكون هذا في الثلث الأخير من رمضان‏.

وتابع الزعاق أن رمضان لهذه السنة والسنة القادمة يعتبر من #الصيف، وفي عام 1440 يبدأ يتزحزح رمضان ناحية الربيع وطوال سنين الأربعين سيعيش رمضان في مضمار الربيع‏.