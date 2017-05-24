السعودية والولايات المتحدة.. شراكة استراتيجية شاملة

يعتبر يومي 20 و21 مايو 2017م يومان تاريخيان في العلاقات السعودية - الأميركية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه العلاقات الثنائية بين الدولتين علاقات عميقة واستراتيجية، إلا أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية كأول زيارة خارجية بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية عبرت بشكل مباشر عن مدى عمق ومتانة وصلابة العلاقات التي تجمع الدولتين. وإذا كانت هذه الخطوة المهمة التي قام بها الرئيس ترمب تعتبر خطوة رمزية مهمة جداً، إلا أن ما جاء في الخطابات الرسمية لقائدي الدولتين أوضح بأن العلاقات الثنائية السعودية - الأميركية أعمق مما يتصوره الكثير حول العالم خاصة وأنها عبرت عن هموم مشتركة لدى الدولتين، وفي الوقت نفسه خدمت المصالح المشتركة.

ولعلنا هنا نستشهد فقط بثلاثة محاور رئيسية جاءت في الخطابات الرسمية لقادة الدولتين لندرك ونرى مدى التقارب الكبير في جميع المجالات. وتتمثل هذه المحاور في:

المحور الأول: تعزيز الشراكة والصداقة:

جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) قوله: ".. نجتمع اليوم في هذه القمة لنعبر عن الجدية في اتخاذ الخطوات الحثيثة لتعزيز شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والتنمية للبشرية كلها وهو ما يؤكده ديننا الإسلامي الحنيف".

وجاء في خطاب الرئيس ترمب قوله: "إنني أقف أمامكم وأنا أمثل الشعب الأميركي، لأقدم رسالة صداقة وأمل. وهذا هو سبب اختياري أن تكون أول زيارة خارجية لي إلى قلب العالم الإسلامي، إلى الأمة التي تخدم أقدس موقعين في دين الإسلام.. في خطاب تنصيبي أمام الشعب الأميركي، تعهدت بتعزيز أقدم الصداقات الأميركية، وبناء شراكات جديدة سعياً لتحقيق السلام. كما وعدت بأننا لن نسعى لفرض طريقة حياتنا على الآخرين بل سنمد أيدينا بروح التعاون والثقة".

إن ما تضمنته الخطابات الرسمية لقادة الدولتين وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية وما تم إعلانه من استثمارات وما جاء في مجال التعاون في مواجهة ومكافحة التطرف والإرهاب يدل بأننا أمام علاقات استراتيجية شاملة في جميع المجالات..

المحور الثاني: إيران الراعية الأولى للإرهاب العالمي:

جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) قوله: ".. وإننا جميعاً شعوباً ودولاً، نرفض بكل لغة، وندين بكل شكل الإضرار بعلاقات الدول الإسلامية مع الدول الصديقة، وفرز الشعوب والدول على أساس ديني أو طائفي، وما هذه الأفعال البغيضة إلا نتيجة محاولات استغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب والصراعات الدينية والمذهبية، كما يفعل النظام الإيراني والجماعات والتنظيمات التابعة له مثل حزب الله والحوثيين، وكذلك تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها. فالنظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني وحتى اليوم، وإننا في هذه الدولة منذ 300 عام لم نعرف إرهاباً أو تطرفاً حتى أطلت ثورة الخميني برأسها عام 1979م. لقد رفضت إيران مبادرات حسن الجوار التي قدمتها دولنا بحسن نية واستبدلت ذلك بالأطماع التوسعية والممارسات الإجرامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط ومخالفة مبادئ حسن الجوار والعيش المشترك والاحترام المتبادل".

وجاء في خطاب الرئيس ترمب قوله: "إن حرمان الإرهابيين من أراضيهم وتمويلهم والجاذبية الكاذبة لإيديولوجياتهم الجبانة، ستكون أساساً لهزيمتهم. ولكن لن يكون هناك نقاش حول القضاء على هذا التهديد بالكامل، دون الإشارة إلى الحكومة التي تعطي الإرهابيين الملاذ الآمن، والدعم المالي، والمكانة الاجتماعية اللازمة للتجنيد. إنه نظام مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة. أنا أتكلم عن إيران. من لبنان إلى العراق إلى اليمن، تقوم إيران بتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات والجماعات المتطرفة الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى في المنطقة. على مدى عقود، غذّت إيران حرائق الصراع الطائفي والإرهاب. إنها حكومة تتحدث صراحة عن القتل الجماعي.. والخراب لكثير من القادة والأمم.. ومن بين أكثر التدخلات زعزعة للاستقرار، تدخل إيران في سورية".

المحور الثالث: التنمية هدف استراتيجي مشترك:

جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) قوله: "إن القضاء على الإرهاب لا يكون بالمواجهة المباشرة فقط بل إن التنمية المستدامة هي جرعة التحصين الناجح بإذنه تعالى وهو ما تجسده رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين في جوانبها المختلفة من الحرص على استثمار الشباب وتمكين المرأة وتنويع الاقتصاد وتطوير التعليم، وبدون شك فإن المملكة العربية السعودية تدعم وتشجع كل توجه لدى الدول الشقيقة والصديقة يهدف إلى تفعيل التنمية المستدامة في بلدانهم".

وجاء في خطاب الرئيس ترمب قوله: "لقد وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أميركا والسعودية. وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، وسنتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركات الدفاع الأميركية الكبرى. وستساعد هذه الاتفاقية الجيش السعودي على القيام بدور أكبر في العمليات الأمنية.. إن رؤية السعودية 2030 تُعد تصريحاً مهماً ومشجعاً حول التسامح والاحترام وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية".

إن هذا التقارب الكبير في الرؤى السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الدولتين يعني أن مستقبل العلاقات سيتجاوز ما تم بناؤه في العقود الماضية ليكون واقعاً مشاهداً على أرض الواقع في الدولتين. فالخطابات السياسية لرؤساء الدول الكبيرة والمؤثرة في السياسة الدولية لها دلالاتها ومعانيها العميقة. إن ما تضمنته الخطابات الرسمية لقادة الدولتين وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية وما تم إعلانه من استثمارات وما جاء في مجال التعاون في مواجهة ومكافحة التطرف والإرهاب يدل بأننا أمام علاقات استراتيجية شاملة في جميع المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للدولتين وتعزز الامن والسلم والاستقرار العالمي.

وفي الختام من الأهمية القول إن الرأي العام العربي والإسلامي يتطلع لمثل هذه المواقف الدولية الكبيرة والإيجابية التي يرى فيها دولة عربية وإسلامية كبيرة كالمملكة العربية السعودية تحظى بمثل هذه المكانة في السياسة الدولية وباحترام دول الشرق والغرب. فالعالم العربي والأمة الإسلامية يملكان كل مقومات التقدم والنجاح على المستوى الدولي خاصة إذا تبنوا سياسات تنموية في جميع المجالات. فنموذج النجاحات العربية والإسلامية قائم أمام الجميع والمتمثل في المملكة العربية السعودية التي فرضت احترامها على العالم أجمع حتى أصبحت دولة يتطلع لزيارتها قادة العالم الصناعي.

نقلاً عن الرياض