الملك سلمان لماي: إمكاناتنا معكم لمواجهة الإرهاب

أجرى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا #ماي، عبّر فيه عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بشدة للعمل الإرهابي الشنيع الذي حدث في #مانشستر، ويتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية.

وقدم الملك سلمان خالص التعازي والمواساة في ضحايا ذلك العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد خلال الاتصال الهاتفي وقوف #السعودية مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة #الإرهاب.

وأعربت رئيسة وزراء #المملكة_المتحدة عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدة العمل معاً لمواجهة الإرهاب.

يذكر أن هجوما انتحاريا، وقع مساء الاثنين في #حفل_غنائي، كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا غراندي في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا، وأدى إلى مقتل 22 قتيلاً بينهم أطفال، و59 جريحاً.