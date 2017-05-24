الملك سلمان يعزي تيريزا ماي في ضحايا تفجير مانشستر

بعث #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان #برقية #عزاء ومواساة لرئيسة وزراء #بريطانيا #تيريزا #ماي، إثر #التفجير_الإرهابي الذي وقع في مدينة #مانشستر.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ #ندين ونستنكر هذا العمل #الإجرامي بشدة، لنعرب لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.