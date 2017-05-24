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علي السلمان يزور رجل أمن مصاباً في أحداث العوامية

المصدر: العربية.نت
السيد علي الناصر السلمان
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قام السيد #علي_الناصر_السلمان، أحد كبار رجال #الدين #الشيعة في #السعودية، بزيارة أحد الجنود المصابين في أحداث المسورة بمنطقة #العوامية.

وأشاد السلمان خلال زيارته بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في حفظ أمن البلاد.

وكانت أعلنت وزارة #الداخلية_السعودية، قبل أيام عن استهداف عناصر إرهابية مشروعاً تنموياً بحي المسورة بمحافظة #القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار.

وأشارت الداخلية إلى أن #الإرهابيين اتخذوا من حي المسورة في القطيف وكراً لشن جرائمهم، لافتة إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الإرهابيين المختبئين في الحي.

إطلاق النار في حي المسورة إطلاق النار في حي المسورة
مقتل مطلوب في العوامية خلال تطوير حي المسورة مقتل مطلوب في العوامية خلال تطوير حي المسورة
مقتل مطلوب في العوامية خلال تطوير حي المسورة مقتل مطلوب في العوامية خلال تطوير حي المسورة

كلمات دالّة

#علي الناصر السلمان, #الدين, #الشيعة, #السعودية, #العوامية, #الداخلية السعودية, #القطيف, #الإرهابيين

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