علي السلمان يزور رجل أمن مصاباً في أحداث العوامية

قام السيد #علي_الناصر_السلمان، أحد كبار رجال #الدين #الشيعة في #السعودية، بزيارة أحد الجنود المصابين في أحداث المسورة بمنطقة #العوامية.

وأشاد السلمان خلال زيارته بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في حفظ أمن البلاد.

وكانت أعلنت وزارة #الداخلية_السعودية، قبل أيام عن استهداف عناصر إرهابية مشروعاً تنموياً بحي المسورة بمحافظة #القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار.

وأشارت الداخلية إلى أن #الإرهابيين اتخذوا من حي المسورة في القطيف وكراً لشن جرائمهم، لافتة إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الإرهابيين المختبئين في الحي.