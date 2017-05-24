مأزق لا ينتهي

يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سقف التوقعات للوصول إلى السلام في فلسطين، وهذا الرفع دأب سياسي أميركي، تستدعيه الضرورات الانتخابية التي تجعل هذا السلام لا بد من أن ينحاز إلى المحتل الإسرائيلي، لضرورات اقتصادية وسياسية داخل أميركا، وهو ما يمكنني تسميته «الاستهلاك الرئاسي» للقضية، الذي مارسه أيضاً بعض العرب المستبدون بشعوبهم، مع فارق مهم هو أن الرئيس الأميركي يتغير كل أربع سنوات، فيكون لزاماً عليه قول بعض الحقيقة، حتى لو كانت منحازة، بينما المستبد العربي بقي 40 عاماً يدلس على شعبه وعلى القضية!

ليس بوسعي الحديث عن القضية الفلسطينية سياسياً، لضعف الخبرة وقلة الممارسة، لكن من حقي الحديث عنها إنسانياً، خصوصاً وأن الرئيس الأميركي لا بد من أن يواجه مأزقاً حضارياً إنسانياً إن أراد حقاً الوصول إلى حل. هذا المأزق نعرفه جميعاً كعنوان عام للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الفلسطينيين، لكن كتابة الزميل فيصل دراج أمس لملحق «آفاق» في هذه الجريدة بعنوان: «أكوام من عظام بملابس بيضاء»، زودتنا بأرقام تفصيلية للمشهد، الذي ينبغي لترامب الذي يبحث عن عالم بلا إرهاب، ومعه كل العالم، أن ينظروا إليه بتمعن. ففيه أن هذا الكيان المحتل هو النظام الوحيد في العالم الذي يعتقل الأموات ولا يطلق سراح الجثامين، فلديه 250 جثماناً محتجزاً و70 مفقوداً!

هذا الكيان يعتقل 480 طفلاً تحت سن 18 عاماً، ومع نهاية العام 2015 كان عدد معتقليه من النساء 252 امرأة، وربما هناك أرقام مفجعة أخرى لا نعرفها، فكيف يمكن الحديث عن «رخاء وازدهار سلمي لدولتين»، إحداهما تعتبر التعذيب في المعتقلات عملاً قانونياً؟

ربما فقد الفلسطينيون الأمل بالتفوق العسكري، لكن تفوقهم الإنساني يظل دائماً غصة في حلق المحتل، الذي عرف كثير من أفراد شعبه كيهود ولمئات السنين معنى أن تكون القوة العلمية والمالية والثقافية هي سبب البقاء، وليس قوة آلة الحرب أو الجيش، وتفوق الفلسطينيين الإنساني تمثله اليوم رموز المعتقلين المضربين عن الطعام، هذا الإضراب الذي يأتي كل عام من دون كلل أو ملل ولسبعة عقود، ليؤكد أن قوة البطش العسكرية تنجح في التأجيل، لكنها تعجز عن الحل. يحتاج الرئيس الأميركي اليوم إلى إيقاف إذلال «أصحاب الأرض» على أرضهم، وإلى أن يتحدث إلى الإسرائيليين، كما تحدث إلى العالم بوضوح حول ممارساتهم التي ترهب الإنسان الفلسطيني، وإذا ما كان حل الدولتين، على إجحافه المعروف سلفاً، هو السبيل الذي لا بد منه حتى يأتي الله بفرج من عنده، فلا بد من أن يكون حقيقياً وليس صورياً، وتبدأ حقيقته من إطلاق المعتقلين المستضعفين من الأطفال والنساء والمظلومين، ومن حق عودة أهل الأرض إلى أرضهم. الرئيس الأميركي الجديد يملك عقلية رجل الأعمال، وفوزه بالرئاسة يعني أنه أجاد بعض الحسابات، ولكن تظل «الصفقة» الفلسطينية - الإسرائيلية عصية طالما يتزمت الطرف الأقوى ويرهب الطرف الأضعف، وطالما لا يتعامل الإسرائيليون بفكر «الشراكة»، ويصرون على مبدأ «الاستحواذ».

هو مأزق لا ينتهي لكل رئيس أميركي، ولن يدخل التاريخ إلا من يصنعه، لا من يصطنع بطولته.

نقلاً عن الحياة